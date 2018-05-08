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قصر ثقافة الفيوم يقيم ''دورة تدريبية خاصة بتأهيل أمناء المكتبات (صور)

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 06:09 م
قصر ثقافة الفيوم يقيم ''دورة تدريبية خاصة بتأهيل أمناء المكتبات (صور)
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ريهام على
 
أستكمل قسم المكتبات بفرع ثقافة الفيوم، ثاني أيام الدورة التدريبية الخاصة بتأهيل أمناء المكتبات والمقامة بمكتبة الشباب بمكتبة الفيوم العامة.

قام رئيس الوسائط التكنولوجية - الحاصل علي ليسانس الأداب قسم مكتبات - وبمشاركة رئيس قسم المكتبات بفرع ثقافة الفيوم بتعريف التصنيف، تصنيف ديوي العشري ومراحل تطوره، فوائد التصنيف في المكتبة، المبادئ التي بني عليها التصنيف.

كما أشار إلى تعريف الرقم الخاص وأسلوب بناء خطة تصنيف ديوي العشري، وكيفية تصنيف الكتب في المكتبات، مميزات تصنيف ديوي كذلك نقاط الضعف به.

جدير بالذكر إستمرار ورش الدورة التدريبية لتأهيل أمناء المكتبات حتي نهاية الأسبوع.
قصر ثقافة الفيوم يقيم ''دورة تدريبية خاصة بتأهيل أمناء المكتبات (صور)
قصر ثقافة الفيوم يقيم ''دورة تدريبية خاصة بتأهيل أمناء المكتبات (صور)
قصر ثقافة الفيوم يقيم ''دورة تدريبية خاصة بتأهيل أمناء المكتبات (صور)
قصر ثقافة الفيوم يقيم ''دورة تدريبية خاصة بتأهيل أمناء المكتبات (صور)
قصر ثقافة الفيوم يقيم ''دورة تدريبية خاصة بتأهيل أمناء المكتبات (صور)
قصر ثقافة الفيوم يقيم ''دورة تدريبية خاصة بتأهيل أمناء المكتبات (صور)
قصر ثقافة الفيوم يقيم ''دورة تدريبية خاصة بتأهيل أمناء المكتبات (صور)
قصر ثقافة الفيوم يقيم ''دورة تدريبية خاصة بتأهيل أمناء المكتبات (صور)
قصر ثقافة الفيوم يقيم ''دورة تدريبية خاصة بتأهيل أمناء المكتبات (صور)
قصر ثقافة الفيوم يقيم ''دورة تدريبية خاصة بتأهيل أمناء المكتبات (صور)
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