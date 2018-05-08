ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سيدة البرازيل الأولى تقفز في بحيرة لإنقاذ كلبها (صور)

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 05:56 م
سيدة البرازيل الأولى تقفز في بحيرة لإنقاذ كلبها (صور)
مارسيلا تامر - سيدة البرازيل الأولى
طباعة
 
قال مسؤولون في القصر الرئاسي، إن سيدة البرازيل الأولى مارسيلا تامر قامت بالقفز في بحيرة لإنقاذ كلبها بعدما سقط فيها ولم يستطع الخروج منها.

ووفقا لموقع "BBC"، قفزت مارسيلا في البحيرة بكامل ثيابها عندما لاحظت أن كلبها "بيكولي"، وهو من نوع جاك راسل، في محنة داخل المياه.

ونتيجة الحادث فقد تم الاستغناء عن خدمات أحد أفراد الحراسة بعد رفضه إنقاذ الكلب في تلك الحادثة التي وقعت في 22 أبريل الماضي.

 وترجع أحداث الواقعة عندما كانت مارسيلا تتمشى في حديقة القصر مع ابنها، عندما رأت الكلب يقفز إلى البحيرة ولكنه لم يستطع الخروج من البحيرة، فقامت بإنقاذه بعفوية شديدة مخاطرة بحياتها.

ويملك الرئيس البرازيلي ميشيل تامر وعائلته كلبان "بيكولي" و"ثور".

ويشتهر الكلب "ثور" وهو من فصيلة "غولدن ريتريفرز"، بأنه يقاطع الكثير من اجتماعات السيدة البرازيلية الأولى.

وتحذر الجمعية البريطانية لرعاية الحيوانات الناس "بألا يعرضوا حياتهم للخطر خلال محاولتهم إنقاذ حيوان من الغرق".
سيدة البرازيل الأولى تقفز في بحيرة لإنقاذ كلبها (صور)
سيدة البرازيل الأولى تقفز في بحيرة لإنقاذ كلبها (صور)
المزيد عن: منوعات مارسيلا تامر سيدة البرازيل الاولى تقفز في بحيرة سيدة البرازيل الاولى انقاذ كلب اخبار متنوعة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
بوريرام يونايتد - تايلاند
3
x
13:00
2
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
تيانجين جوانجيان - الصين
0
x
13:30
0
جوانجزو إيفرجراند - الصين
ذوب آهن اصفهان - إيران
0
x
16:45
0
استقلال طهران - إيران
العين - الإمارات
0
x
18:10
1
الدحيل - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
القوة الجوية - العراق
1
x
17:00
0
العهد - لبنان
كأس مصر
سموحة
0
x
19:00
0
الأسيوطي
كأس فرنسا
ليزيربيي
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/8/2018 6:40:01 PM