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محام: "القومي للمرأة" سبب رئيسي لزيادة معدلات الطلاق وعزوف الشباب عن الزواج

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 06:05 م
محام: القومي للمرأة سبب رئيسي لزيادة معدلات الطلاق وعزوف الشباب عن الزواج
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رقية جمال
 
قال المحامي وليد زهران، إن المجلس القومي للمرأة أفسد الحياة الاجتماعية في مصر، لتدخله المستمر في قانون الأحوال الشخصية.

وأضاف زهران، خلال لقائه ببرنامج "عسل أبيض" المُذاع على قناة "ten"، أن المجلس القومي للمرأة سبب رئيسي زيادة عدد حالات الطلاق وعزوف الشباب عن الزواج، بعد تدخله في رفع سن حضانة الطفل بعد الطلاق لـ 15 سنة، مما أدى لحدوث كوارث.

ولفت إلى أن زياردة معدلات الطلاق في مصر أسفرت عن زيادة عدد أطفال الشوارع، والإرهاب والعنف والتحرش بالمدارس.

وتابع: "المجلس القومي للمرأة يفرق بين جدة الأم وجدة الرجل التي أصبحت محرومة من رؤية أحفادها، والرجالة بتصرخ في الشارع عاوزة تشوف أولادها".
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