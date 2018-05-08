محام: "القومي للمرأة" سبب رئيسي لزيادة معدلات الطلاق وعزوف الشباب عن الزواج

قال المحامي وليد زهران، إن المجلس القومي للمرأة أفسد الحياة الاجتماعية في مصر، لتدخله المستمر في قانون الأحوال الشخصية.





وأضاف زهران، خلال لقائه ببرنامج "عسل أبيض" المُذاع على قناة "ten"، أن المجلس القومي للمرأة سبب رئيسي زيادة عدد حالات الطلاق وعزوف الشباب عن الزواج، بعد تدخله في رفع سن حضانة الطفل بعد الطلاق لـ 15 سنة، مما أدى لحدوث كوارث.





ولفت إلى أن زياردة معدلات الطلاق في مصر أسفرت عن زيادة عدد أطفال الشوارع، والإرهاب والعنف والتحرش بالمدارس.



