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تصاعد جرائم معاداة السامية ذات الدواقع اليمينية فى ألمانيا

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 06:01 م
تصاعد جرائم معاداة السامية ذات الدواقع اليمينية فى ألمانيا
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

أظهرت إحصائيات جديدة، اليوم أنّ عدد الجرائم المعادية للسامية في ألمانيا ارتفعت بنسبة 2.5% العام الماضي، رغم الانخفاض العام فى الجرائم ذات الدوافع السياسية، مما يعزز المخاوف بشأن تزايد العداء بعد عدة هجمات بارزة فى برلين.

 

وقال وزير الداخلية هورست سيهوفر، إنّه تم الإبلاغ عن 504 1 جريمة معادية للسامية عام 2017، متجاوزة 1،468 فى عام 2016، بينما أضافت أن الهجمات كانت أقل على المنازل التى يقيم فيها اللاجئون.

 

كما أوضحت، وفقاً لوكالة رويترز، أن 95% من الجرائم المعادية للسامية عام 2017 كان لها دافع يمينى.

 

المزيد عن: معاداة السامية عالم اليمين المتطرف اخبار ألمانيا
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