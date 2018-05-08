من الرباط.."عابد" يطالب الدول العربية بالتعاون لحل أزمات سوريا واليمن والعراق (صور)

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أمام اجتماعات البرلمان العربي بالعاصمة المغربية الرباط، إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحرية التعبير هي القواعد التي يجب أن يدعمها البرلمان العربي.





وقال "عابد"، إنه يجب على البرلمان العربي أن يؤسس لجنة لحقوق الإنسان للمرأة والطفل وكبار السن، مُشيرًا إلى أنه يجب على الدول أن تسعي إلي تحقيق العدالة الاجتماعية والخطاب الوسطي المعتدل لأنهما أساس مكافحه الإرهاب مع المواجهة الأمنية.





كما أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة التعاون الجاد بين الدول العربية لمواجهة المشكلات والأزمات داخل سوريا والعراق وليبيا واليمن مع وضع إستراتيجية موحدة تلتزم بها الدول العربية في مواجهة الدول التي تدعم وتمول وتسلح وتأوي الإرهاب والإرهابيين على أراضيها.