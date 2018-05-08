دعوة وتوقيع اتفاقيات.. ننشر تفاصيل المؤتمر الصحفي بين السيسي ونظيره الأوغندي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر صحفي، قبل قليل، مع نظيره الأوغندي يورى موسيفينى، بقصر الاتحادية.

وشهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر وأوغندا اليوم بقصر الاتحادية، لدعم التعاون الثنائي فى مجالات الزراعة ، المناطق الصناعية ، الكهرباء والطاقة المتجددة.

السيسي: زيارة الرئيس الأوغندى تعكس عمق العلاقات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن زيارة يورى موسيفينى، الرئيس الأوغندى هامة، تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وقال الرئيس خلال كلمته في المؤتمر الصحفى الثنائى بين الرئيسين بقصر الاتحادية، :" نعمل على توطيدها وتدعيمها، لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين، وأعرب عن تقديري الكبير عن دروه الكبير في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، ودوره كقيادة أفريقية حكيمة، وتحقيق ما تصبو اليه شعوب القارة، وهو الدور الذى يحظى بتقديري كبير على المستويين المحلى والدولى".

وأكد الرئيس السيسى: "أوضحت للرئيس الأوغندى الموقف المصرى الخاص بملف سد النهضة ومدى حرصنا على التوصل الى حل للمسائل العالقة وفقا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع فى 2015".

الرئيس الأوغندي: السيسي محارب مثل عبد الناصر

ومن جانبه قال الرئيس الأوغندي يورى موسيفينى، إنه قدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة، كما هنأه على إنقاذ مصر من براثن المتطرفين، مضيفاً: أنا أنظر إليه كمحارب أنقذ مصر، مثل جمال عبد الناصر يدافع عن هوية مصر".

وأوضح الرئيس الأوغندي، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بـ"الاتحادية"، أنه ناقش مع الرئيس السيسي مشكلة النقل بين البلدين، مشيراً إلى أمله فى أن استعادة الطرق القديمة للنقل بين البلدين عبر طريق نهر النيل، مشيراً إلى أن أوربا وأمريكا الشمالية يستغلوا الأنهار لسهولة النقل، ويجب ان نستفيد من نهر النيل.

رئيس أوغندا يدعو السيسي لزيارة بلاده

ووجه الرئيس يوري موسيفينى، رئيس جمهورية أوغندا، الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزيارة أوغندا، خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى المشترك المنعقد اليوم بقصر الاتحادية.

وقال موسيفينى :"دعوت الرئيس السيسى، لزيارة أوغندا، لرؤية أفرع نهر النيل، فلم يكن هناك رئيس مصرى زار أفرع النيل بأوغندا، الرئيس مبارك زار أوغندا وهو نائب للرئيس، ستكون هذه أول فرصة وأول رئيس مصرى لرؤية أفرع النيل بأوغندا، لرؤية مشكلات نهر النيل لحلها"، فيما رحب الرئيس السيسى بالدعوة وتلبيتها فى أقرب فرصة.

توقيع اتفاقيات

وقع الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مذكرة تفاهم مع نظيره الأوغندى، لدعم التعاون الثنائى فى مجال الزراعة، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الأوغندى يوسيفينى، بقصر الاتحادية.

كما وقع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، اتفقاية ثنائية بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجدة ونظيرتها الأوغندية، بشأن قيام الحكومة المصرية بتنفيذ محطة توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولتية قدرة 4 ميجا وات، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأوغندى موسيفينى.