مركز شباب العمراوي يفوز بدوري مراكز الشباب
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 05:56 م
نرمين فتحي
نجح مركز شباب العمراوي ممثل الإسكندرية في الفوز بدوري مراكز الشباب في نسخته الخامسة، بعد الفوز علي مركز شباب الزهراء ممثل الأقصر بهدف للاشيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد سعيد، والتي افتتاحها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.
يذكر أن مركز شباب زهراء الأقصر فاز علي نظيره الميدان ممثل شمال سيناء في نصف النهائي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، وحجز مركز شباب العمراوي ممثل الأسكندرية البطاقة الثانية لنهائي دوري مراكز الشباب بعد فوزه علي مركز شباب تلا ممثل الفيوم بركلات الترجيح بنتيجة 5/4.
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