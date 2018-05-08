ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مركز شباب العمراوي يفوز بدوري مراكز الشباب

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 05:56 م
مركز شباب العمراوي يفوز بدوري مراكز الشباب
طباعة
نرمين فتحي
 

نجح مركز شباب العمراوي ممثل الإسكندرية في الفوز بدوري مراكز الشباب في نسخته الخامسة، بعد الفوز علي مركز شباب الزهراء ممثل الأقصر بهدف للاشيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد سعيد، والتي افتتاحها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.


يذكر أن مركز شباب زهراء الأقصر فاز علي نظيره الميدان ممثل شمال سيناء في نصف النهائي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، وحجز مركز شباب العمراوي ممثل الأسكندرية البطاقة الثانية لنهائي دوري مراكز الشباب بعد فوزه علي مركز شباب تلا ممثل الفيوم بركلات الترجيح بنتيجة 5/4.


المزيد عن: نهائي مراكز الشباب مركز شباب الزهراء 22
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
بوريرام يونايتد - تايلاند
3
x
13:00
2
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
تيانجين جوانجيان - الصين
0
x
13:30
0
جوانجزو إيفرجراند - الصين
ذوب آهن اصفهان - إيران
0
x
16:45
0
استقلال طهران - إيران
العين - الإمارات
0
x
18:10
1
الدحيل - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
القوة الجوية - العراق
1
x
17:00
0
العهد - لبنان
كأس مصر
سموحة
0
x
19:00
0
الأسيوطي
كأس فرنسا
ليزيربيي
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/8/2018 6:40:02 PM