مركز شباب العمراوي يفوز بدوري مراكز الشباب

نجح مركز شباب العمراوي ممثل الإسكندرية في الفوز بدوري مراكز الشباب في نسخته الخامسة، بعد الفوز علي مركز شباب الزهراء ممثل الأقصر بهدف للاشيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد سعيد، والتي افتتاحها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.



