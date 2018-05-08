واشنطن تحث لبنان على الالتزام بسياسة النأى عن الحروب الخارجية بعد الانتخابات

حثت السفارة الأمريكية فى بيروت، اليوم جميع الأطراف فى لبنان على الالتزام بسياسة النأى عن الصراعات الخارجية، حيث يتطلعون إلى تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التى جرت الأحد.

وقالت فى بيان، وفقاً لوكالة رويترز، "نحثّ جميع الأطراف على الالتزام بالقانون الدولى بشأن لبنان، متضمنة قرارى مجلس الأمن الدولى 1559 و 1701."

وتتعلّق القرارات بانسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان ونزع سلاح جميع الميليشيات، بما في ذلك "حزب الله".

وفازت الأحزاب المتحالفة مع تنظيم "حزب الله" الشيعي المسلح، والذى سبق أن خاض حروبًا مع إسرائيل، بأكثر من نصف المقاعد في الانتخابات.