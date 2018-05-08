ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

واشنطن تحث لبنان على الالتزام بسياسة النأى عن الحروب الخارجية بعد الانتخابات

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 05:07 م
واشنطن تحث لبنان على الالتزام بسياسة النأى عن الحروب الخارجية بعد الانتخابات
لبنان
طباعة
خاطر عبادة
 

حثت السفارة الأمريكية فى بيروت، اليوم جميع الأطراف فى لبنان على الالتزام بسياسة النأى عن الصراعات الخارجية، حيث يتطلعون إلى تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التى جرت الأحد.

 

وقالت فى بيان، وفقاً لوكالة رويترز، "نحثّ جميع الأطراف على الالتزام بالقانون الدولى بشأن لبنان، متضمنة قرارى مجلس الأمن الدولى 1559 و 1701."

 

وتتعلّق القرارات بانسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان ونزع سلاح جميع الميليشيات، بما في ذلك "حزب الله".

 

وفازت الأحزاب المتحالفة مع تنظيم "حزب الله" الشيعي المسلح، والذى سبق أن خاض حروبًا مع إسرائيل، بأكثر من نصف المقاعد في الانتخابات.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
بوريرام يونايتد - تايلاند
-
x
13:00
-
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
تيانجين جوانجيان - الصين
-
x
13:30
-
جوانجزو إيفرجراند - الصين
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
16:45
-
استقلال طهران - إيران
العين - الإمارات
-
x
18:10
-
الدحيل - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
القوة الجوية - العراق
-
x
17:00
-
العهد - لبنان
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الأسيوطي
كأس فرنسا
ليزيربيي
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/8/2018 5:00:16 PM