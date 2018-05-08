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الآن.. يمكنك إرسال الأموال عبر "Gmail" على هاتفك الأيفون

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 05:04 م
الآن.. يمكنك إرسال الأموال عبر Gmail على هاتفك الأيفون
Gmail
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تستعد Google اليوم للكشف عن تحديث ملحوظ لتطبيق Gmail لنظام iOS،  يجلب التحديث الدعم لتأجيل الرسائل الإلكترونية snooze، بالإضافة إلى إرسال الأموال باستخدام Google Pay.

وأوضحت Google أن زر التأجيل الجديد فى Gmail لنظام iOS يعنى أنه يمكنك تأخير الرد على رسالة إلكترونية حتى وقت لاحق، كما يمكنك تأجيل رسالة لمدة زمنية محددة مسبقًا، مثل صباح الغد أو اختيار تاريخ ووقت محددين بمفردك.

علاوة على ذلك، أضاف Gmail لنظام iOS دعمًا إلى Google Pay، وهذا يعنى أنه يمكن للمستخدمين الآن إرسال الأموال إلى أى شخص لديه عنوان بريد إلكترونى مباشرةً داخل تطبيق Gmail.

لا تزال ميزة الغوة snooze  قيد التشغيل، لذا إذا لم تظهر لك الميزة بعد التحديث مباشرةً ، فقد يستغرق الأمر بضعة أيام حتى تصل إلى حسابك.
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