الإعلان عن الهاتف "Sharp Aquos R2" مع كاميرا مخصصة للفيديوهات

لطالما كانت هواتف Sharp تتسم ببعض الغرابة في بعض الجوانب، والهاتف Sharp Aquos R2 الذي صدر حديثًا ليس إستثناء. وكشفت الشركة النقاب عن الجيل الثاني من الهاتف Sharp Aquos R مع مواصفات أرقى وميزة مثيرة للإهتمام، وهي كاميرا مخصصة لتسجيل مقاطع الفيديو.





يأتي الهاتف مع شاشة تغطي نسبة كبيرة من واجهة الهاتف وتضم قطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية. وتأتي هذه الشاشة نفسها بحجم 6 إنش وبدقة 1440×3040 بكسل مع العلم بأنها تستند على تكنولوجيا IGZO IPS وتمتاز بمعدل تحديث يبلغ 100Hz.





الهاتف Sharp Aquos R2 الجديد يأتي أيضا مع معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 845، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع إلى 400GB عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، كما أنه يضم بطارية بسعة 3100mAh، ويعمل مسبقا بنظام الأندرويد 8.0 Oreo.





أما بالنسبة للكاميرات، فهناك كاميرا أمامية بدقة 16.3 ميجابكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16.3 ميجابكسل للمستشعر الأول المخصص فقط لتسجيل الفيديوهات وبدقة 22.6 ميجابكسل للمستشعر الثاني المخصص لإلتقاط الصور مع العلم بأن الكاميرا المخصصة لتسجيل الفيديوهات تأتي مع زاوية مشاهدة واسعة تبلغ 135 درجة وتملك القدرة على التسجيل بدقة 4K. وبالإضافة إلى ذلك، فالذكاء الإصطناعي المستخدم في الهاتف يعمل على إلتقاط الصور تلقائيا أثناء تصوير الفيديوهات.



