مسؤول أمريكى: ترامب سيقرر الانسحاب من الاتفاق النووى وفرض عقوبات على إيران

ذكرت شبكة "ان بى سى" الأمريكية، أنّ الرئيس دونالد ترامب سيأمر بفرض عقوبات على طهران، وهى الخطوة الأولى للانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى، اليوم، والمعروف أيضاً بإسم خطة العمل المشتركة الشاملة.

وأكدّ مسؤول أمريكى، أنّ ترامب سيسمح بفرض عقوبات على إيران، إلاّ أنّ الأمر ليس نهائياً، حتى يعلن الرئيس بنفسه ذلك فى تمام الساعة الثانية ظهراً " الـ7 مساءً بتوقيت جرينتش".





وأضاف التقرير أن الأمر قد يستغرق شهوراً لوضع العقوبات الجديدة محل التنفيذ، لأن الحكومة الأمريكية ستحتاج إلى تطوير إرشادات للشركات والبنوك.





ومن جهة أخرى، أكدّ نائب قائد الحرس الثورى الإيرانى، اليوم أنّ طهران لا تخشى فرض عقوبات أو هجوم أمريكى، قائلاً "إنّه على أعدائنا بما في ذلك أمريكا والنظام الصهيوني وحلفائهم فى المنطقة أن يعلموا أنّ إيران استعدت لأسوأ السيناريوهات والتهديدات.