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رئيس أوغندا داعيًا السيسي لـ زيارة بلاده: "مبارك زارنا مرة واحدة"

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 04:53 م
رئيس أوغندا داعيًا السيسي لـ زيارة بلاده: مبارك زارنا مرة واحدة
رئيس أوغندا
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هدى عبدالرازق
 
أعرب الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، عن تطلعه لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة أوغندا، داعيًا إياه أن يزورهم قريبًا.

وأشار "موسيفيني"، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى أن الرئيس الأسبق مبارك زار أوغندا مرة واحدة، عندما كان نائبًا للرئيس، مضيفًا أن زيارة السيسي ستكون فرصة جيدة حتى يرى مشاكل نهر النيل على الواقع.
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