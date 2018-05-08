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أحمد فتحي يقترب من قيادة وسط الأهلي أمام كمبالا سيتي

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 04:50 م
أحمد فتحي يقترب من قيادة وسط الأهلي أمام كمبالا سيتي
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علي نبوي
 

اقترب أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة في وسط الملعب بمباراة فريقه المقبلة أمام كامبالا سيتي الأوغندي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


وسيعوض فتحي غياب زميله عمرو السولية، الذي تعرض للإصابة في العضلة الأمامية خلال المباراة السابقة أمام الترجي التونسي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.


ومن المنتظر أن يقود محمد هاني الجبهة اليمنى بديلا لفتحي الذي سيعتمد عليه حسام البدري في وسط الملعب.

ويحل الأهلي ضيفا على كامبالا سيتي الأوغندي في الخامس عشر من الشهر الجاري.

المزيد عن: كورة فتحي رياضة النادي الاهلى
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