هدى مجد بين "نسر الصعيد" و"الرحلة" (صور)

تواصل الفنانة المغربية هدى مجد، تصوير مشاهدها في مسلسل "نسر الصعيد" مع محمد رمضان وإخراج ياسر سامي والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتجسد فيه بدور "ميريت" فتاة من القاهرة وتتميز بطبيعة أنانية واستفزازية ضمن أحداث العمل.





ومن جانب آخر، انتهت هدى من تصوير مشاهدها في المسلسل الثاني "الرحلة" مع باسل خياط وريهام عبد الغفور ومي سليم وحنان مطاوع وإخراج حسام على والمقرر عرضه ضمن شهر رمضان المقبل.





وتجسد هدى، في "الرحلة" شخصية عكس التي تقدمها في "نسر الصعيد" مع ناحية طبيعتها وتفاصيلها حيث تطل بدور "أية" فتاة تتميز بالطيبة.





يذكر أن هدى قدمت العام الماضي مسلسل "الزيبق" الجزء الأول مع كريم عبد العزيز وشريف منير وإخراج وائل عبد الله ومسلسل "الحالة ج" مع حورية فرغلى وأحمد زاهر وإخراج حسين شوكت، كما شاركت بظهور خاص فى مسلسل "بين عالمين" مع طارق لطفي ولقاء الخميسي وإخراج أحمد مدحت.



