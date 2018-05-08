سعد سمير ومعلول يقتربان من دعم الأهلي أمام كامبالا





بات في حكم المؤكد مشاركة الثنائي سعد سمير وعلي معلول لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مباراة الفريق المقبلة أمام كامبالا سيتي الأوغندي بالجولة الثانية لمباريات دور ال 16 لبطولة دوري أبطال افريقيا والمقرر إقامتها 15 مايو الجاري.

وكان سعد قد غاب عن مباريات الفريق منذ إصابته بكدمة في الركبة اثناء مواجهة الزمالك ببطولة الدوري الممتاز ،فيما غاب معلول، منذ إصابته بمعسكر منتخب بلاده بالتواء في الكاحل.