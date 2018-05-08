محمد حماقي أبرز سفراء الدعاية للسياحة العلاجية في مصر.. يغني في روسيا دعمًا للمنتخب

أعلن تامر وجيه رئيس مجلس إدارة پرايم فارما المنظمة لبرنامج السياحة العلاجية من ڤيروس سي تود أند كيور Tour ‘N Cure عن أن الفنان محمد حماقي قد قرر التبرع بكامل دخل حفله المقرر إقامته بمدينة سان بطرسبرج الروسية لدعم برنامج تور أند كيور ودعم السياحة العلاجية إلى مصر.









وقال وجيه أن الكرة المصرية بلاعبيها النجوم وجمهورها الكبير من المشجعين هم خير سفراء لمصر وللسياحة المصرية بكل أنواعها وعلى رأسها السياحة العلاجية التي بدأت مصر تبوء الصدارة فيها عالمياً.









وكان حماقي قد تم إعلانه سابقاً كواحد من سفراء برنامج تور أند كيور إلى جوار نجوم عالميين منهم ليونيل ميسي، وداني ألڤيس، أحمد حسام و حسن الشافعي.





وهذا بتعاون بين tour n'cure مع برايم تورز بإقامة حفل للفنان محمد حماقي، وذلك يوم 18 يونيو فى أهم قاعات مدينة سان بطرسبرج الروسية، والتي تسع ثلاثة آلاف متفرج؛ تحفيزا للمشجعين المصريين على دعم المنتخب خلال مشاركته في المباريات الثلاث الأولى بكأس العالم.









جدير بالذكر أن المنتخب المصري يلعب مبارياته الأولى في ثلاثة مدن روسية مختلفه هي إيكاترينبرج وفولجوجراد وسان بطرسبرج. هذا وتعتبر مدينة سان بطرسبرج من أهم الوجهات السياحية في روسيا ويقصدها الملايين من السواح من حول العالم، ونالت الحظ الأوفر من اختيارات المشجعين المصريين المسافرين إلى كأس العالم.





كما نشر الفنان محمد حماقى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، حيث يقيم حفلة لدعم المنتخب الوطنى فى روسيا ويخصص ريعها لصالح مرضى فيروس "سى".





ورد محمد حماقى على تامر وجيه رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة لحملة TournCure والذى قال له :" أشكر صديقي حماقى لدعمه المنتخب الوطني في روسيا بعمل حفلة تحت شعار عالم خالي من فيروس سي لحملة @TournCure متبرعا بأجره كاملًا لعلاج المرضى ودعم السياحة العلاجية في مصر.





ورد حماقى قائلا :"بشكرك يا تامر على كلامك ومبسوط إن إحنا الاتنين بنشترك في الهدف ده وإن شاء الله تقضي على الفيروس ده في مصر وفي العالم".