تعرف على أسرع 10 سيارات "SUV" في العالم

اعتادت طرازات SUV السريعة أن تكون نادرة للغاية، حيث كانت كل من جمس تايفون وبي إم دبليو X5 4.6is محاولات من صانعي السيارات لاختبار هذا السوق الجديد، وهو ما نجح لاحقاً للغاية لدرجة دخول صانعي السوبركارز إلى هذا المجال، كي نجد اليوم الكثير من الخيارات ذات أنظمة دفع رباعي ونصل إلى ما نطلق عليه سوبر SUV أحياناً، وهنا نستعرض أسرع طرازات الفئة.





1- بي إم دبليو X3 M40i

نبدأ قائمتنا مع هذا الطراز من بي إم دبليو، والذي يقع في المنتصف بين سلسلة M الرياضية والطرازات القياسية، حيث يأتي بقوة 355 حصان عبر محرك تيربو تشارجر سعة 3 لتر، مع تسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة خلال 4.6 ثانية.





2- مرسيدس AMG GLE 63 S

تأتي GLE 63 S بمحرك V8 مزدوج التيربو سعة 5.5 لتر وقوة 577 حصان، وهو ما يعني تسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة خلال 4.1 ثانية.





3- بي إم دبليو X5 M

مع محرك V8 مزدوج التيربو سعة 4.4 لتر بقوة 567 حصان، قد تكون X5M أقل في القوة من مرسيدس GLE 63 S بمقدار 10 أحصنة، إلا أنها قادرة على الانطلاق من 0 إلى 100 كلم/ساعة خلال 4 ثواني فقط.





4- بنتلي بينتايجا

كانت بنتايجا مخاطرة كبيرة من بنتلي، حيث أن تقديم الصانع البريطاني SUV رياضية يتناقض مع طرازاته السابقة ذات التركيز التقليدي على الفخامة، إلا أن السيارة حققت نجاحاً مبهراً، وذلك بفضل محركها مزدوج التيربو 12 سلندر ذو قوة 600 حصان، مع معدل تسارع من 0 إلى 100 كلم/سا خلال 4 ثواني.





5- بورش كايين تيربو

وصلت كايين الجديدة كلياً مؤخراً، لتأتي النسخة اﻷعلى مع محرك تيربو بقوة 550 حصان، مع معدل تسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة خلال 3.9 ثانية وسرعة قصوى تصل إلى 285 كلم/ساعة.





6- مازيراتي ليفانتي تورفيو

تعتبر مازيراتي ليفانتي SUV فاخرة، وقد حصلت في نسخة تورفيو على محرك V8 مزدوج التيربو بقوة 590 حصان مع بعض التحديثات الأخرى، لتصبح قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة خلال 3.7 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 300 كلم/ساعة.





7- الفا روميو ستيلفيو كوادري فوليو

حصلت ستيلفيو كوادري فوليو على محرك فيراري V6 مزدوج التيربو سعة 2.9 لتر بقوة 505 حصان، مع دفع رباعي قادر على التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة خلال 3.6 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 283 كلم/ساعة.





8- جيب جراند شيروكي تراك هوك

تستخدم جراند شيروكي تراك هوك طريقة تقليدية لزيادة سرعتها، وذلك عن طريق استخدام محرك ضخم مع تيربو تشارجر، فتصبح النتيجة قوة تبلغ 707 حصان مع قدرة على التسارع حتى 100 كلم/ساعة خلال 3.5 ثانية.





9- لامبورجيني أوروستعتبر

أوروس هي أحدث إضافة لمجموعة سوبر SUV، حيث تأتي بمحرك V8 مزدوج التيربو سعة 4 لتر وبقوة 650 حصان، مع معدل تسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة خلال 3.6 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 305 كلم/ساعة، ما يجعلها أسرع SUV في العالم من حيث السرعة القصوى.





10- تيسلا موديل X