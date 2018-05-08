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الحرس الثورى الإيرانى: لا نخشى فرض عقوبات أو هجوم أمريكى

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 04:48 م
الحرس الثورى الإيرانى: لا نخشى فرض عقوبات أو هجوم أمريكى
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
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خاطر عبادة
 

أكدّ نائب قائد الحرس الثورى الإيرانى، اليوم أنّ طهران لا تخشى فرض عقوبات أو هجوم أمريكى، وذلك قبل ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، انسحاب بلاده المحتمل من الاتفاق النووي الذى وقعته إيران مع القوى العالمية عام 2015.

 

ونقلت وكالة أنباء فارس عن حسين سلامى، قوله إنّه "على أعدائنا بما في ذلك أمريكا والنظام الصهيوني وحلفائهم فى المنطقة أن يعلموا أنّ إيران استعدت لأسوأ السيناريوهات والتهديدات.

 

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