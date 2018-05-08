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"موسفني": الإرهاب ورم سرطاني يمكن القضاء عليه

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 04:48 م
موسفني: الإرهاب ورم سرطاني يمكن القضاء عليه
رئيس أوغندا
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هدى عبدالرازق
 
قال الرئيس الأوغندي يوري موسفني، إن الإرهابيين يمثلون خطرًا كبيرًا على العالم، مشبهًا الإرهاب بالورم السرطاني، مشيرًا إلى أن الإرهاب يستهدف الشباب.

وأشار "موسفني"، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى أنه لا بد للدول الإفريقية أن تتحد لمواجهة الإرهاب، مؤكدًا أن حيل الإرهاب يمكن القضاء عليها.
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