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أيمن حافظ: نتمنى إهداء بطولة كأس مصر لجمهور الزمالك

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 04:45 م
أيمن حافظ: نتمنى إهداء بطولة كأس مصر لجمهور الزمالك
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ريهام عبد المحسن
 
أعرب أيمن حافظ مدير الكرة بالزمالك عن أمله بالتتويج ببطولة كأس مصر واهدائها لجمهور النادي.

وقال حافظ في تصريحات هاتفية لإذاعة راديو هيتس :"بدأنا العمل على نفسية اللاعبين والتأكيد على إعطاء أحقية المشاركة للاعبين الذين يتدربون بجدية في التدريبات وهناك منافسة شديدة بينهم".

واختتم حافظ تصريحاته قائلاً :"نتمنى إهداء الجمهور بطولة كأس مصر وهم يستحقونها".
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