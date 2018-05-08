أيمن حافظ: نتمنى إهداء بطولة كأس مصر لجمهور الزمالك



وقال حافظ في تصريحات هاتفية لإذاعة راديو هيتس :"بدأنا العمل على نفسية اللاعبين والتأكيد على إعطاء أحقية المشاركة للاعبين الذين يتدربون بجدية في التدريبات وهناك منافسة شديدة بينهم".



واختتم حافظ تصريحاته قائلاً :"نتمنى إهداء الجمهور بطولة كأس مصر وهم يستحقونها".

أعرب أيمن حافظ مدير الكرة بالزمالك عن أمله بالتتويج ببطولة كأس مصر واهدائها لجمهور النادي.