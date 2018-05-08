"الأوبرا" تحيى ذكرى رحيل وردة الجزائرية

تحيى دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ذكرى رحيل الفنانة وردة فى الثامنة مساء الخميس 10 مايو على المسرح الكبير حيث تقدم فرقةعبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي حفلاً يتضمن باقة من اشهر ما تغنت به الفنانة وردة وشكل جزء من الوجدان الفنى المصرى والعربى





منها موسيقي انده عليك ، مالي ، اه لو قابلتك من زمان ، حكايتي مع الزمان ، من يوميها ، يا اهل الهوي .. اداء رضوي سعيد ، سماح عباس و رحاب مطاوع اما الفاصل الثاني تحية المطربة مروة ناجي حيث تتغني بـ لعبة الايام ، ليالينا ، الوداع ، وحشتوني وتختتم الحفل باغنية حلوة بلادي .. المعروف ان لفنانة وردة ولدت في فرنسا لأب جزائري من ولاية سوق أهراس بلدية سدراته بالجزائر وأم لبنانية من عائلة بيروتية تدعى يموت.





مارست الغناء في فرنسا وكانت تقدم الأغاني للفنانين المعروفين في ذلك الوقت مثل أم كلثوم وأسمهان وعبد الحليم حافظ، وعادت مع والدتها إلى لبنان وهناك قدمت مجموعة من الأغاني الخاصة بها. كان يشرف على تعليمها المغني الراحل التونسي الصادق ثريا في نادي والدها في فرنسا, ثم بعد فترة أصبح لها فقرة خاصة في نادي والدها. كانت تؤدي خلال هذه الفترة أغاني أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ولـ عبد الحليم حافظ، ثم قدمت أغاني خاصة بها من ألحان الصادق ثريّا. وهي خالة الفنانة إنجي شرف.





تعاملت مع كبار الملحنين منهم فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب و رياض السنباطي ومحمد القصبجي ومحمد الموجي وسيد مكاوي وبليغ حمدي وكمال الطويل ومؤخرا صلاح الشرنوبي وحلمي بكر. توفيت وردة في منزلها في القاهرة في 17 مايو 2012 إثر ازمة قلبية ودفنت في الجزائر ووصلت في طائرة عسكرية بطلب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكان في استقبالها العديد من الشخصيات السياسية والفنية ليتم دفنها في مقبرة العالية بالجزائر تعتبر وردة واحدة من أهم فناني الزمن الجميل.