رئيس أوغندا: يمكن استخدام نهر النيل للتنقل.. وسيلة نقل رخيصة



وأشار "موسفني"، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى أن ملف النقل من الملفات التي استغرقت مساحة من المناقشة بينهم، مضيفًا أنه يمكن استخدام نهر النيل للتنقل وليس فقط للمياه، خاصة وأنه سيعد وسيلة نقل أرخص.



قال الرئيس الأوغندي يوري موسفني، إنه ناقش مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قضايا القطاع الخاص، واستغلال الفرص الاستثمارية بين البلدين.