رئيـس "البريد" الجديد يفتتح مكتبي الفهميين والاقواز بحلوان بعد تحويلهم إلى مراكز خدمات متكاملة

قام اليوم أحمد عبد الحليم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بإفتتاح مكتبي الفهميين والاقواز بحلوان بعد تطويرهم وتحويلهم إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة ورافقه خلال الافتتاح سيد يوسف رئيس النقابة العامة للبريد ولفيف من القيادات الإدارية والتنفيذية بالمنطقة.





وقال رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، أن افتتاح المكاتب يأتي ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات والتي تهدف الى إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء لتصبح مراكز الخدمات البريدية واجهة المواطن للحصول على خدمات الحكومة الالكترونية.





وأشار عبدالحليم، إلى أن تطوير منظومة الخدمات وإستكمال خطة التطوير وتوفير مستلزمات التشغيل وتحسين بيئة العمل بما يتيح للعاملين الجو الملائم للأداء بكل كفاءة على رأس أولويات العمل خلال الفترة المقبلة وستتم في أسرع وقت موضحاً أنه سيعمل أيضا على تطوير كفاءة العنصر البشرى عن طريق وضع خطة تدريب لجميع العاملين بمختلف قطاعات الهيئة كما أنه سيتم التركيز خلال الشهور المقبلة على تدعيم سبل التعاون مع الهيئات والمؤسسات والشركات المختلفة لتلبية احتياجات المواطنين للمساهمة في زيادة إيرادات الهيئة وتنمية مواردها.





والجدير بالذكر أن مكتب بريد الفهميين قائم على مساحة ١٥٠ متر مربع وبه ٥ شبابيك لتقديم الخدمات للعملاء ويخدم ٢٤ ألف نسمة اما مكتب بريد الاقواز قائم على مساحة ١٥٨ متر مربع وبه ٧ شبابيك مجهزة لتقديم جميع الخدمات للعملاء ويخدم ما يقرب من ٢٦ ألف نسمة.