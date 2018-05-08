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رئيس أوغندا مهنئًا السيسي بـ الولاية الثانية: أنقذ مصر.. ويشبه جمال عبدالناصر

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 04:42 م
رئيس أوغندا مهنئًا السيسي بـ الولاية الثانية: أنقذ مصر.. ويشبه جمال عبدالناصر
السيسي ورئيس أوغندا
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هدى عبدالرازق
 
وجه الرئيس الأوغندي يوري موسفني، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه بفترة ولاية ثانية، مشيرًا إلى أن السيسي أنقذ مصر من براثن التطرف مشبهًا إيها بـ الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مضيفًا: "السيسي محارب".

وأشار "موسفني"، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى أن مصر لديها قيادة مستقلة، يمكنها تحقيق التقدم لها، وللمنطقة بأكملها.
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