محافظ كفر الشيخ يستقبل "عابدين" لتكريم حفظة القرآن الكريم (صور)

استقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اللواء أحمد زكى عابدين، محافظ كفر الشيخ الاسبق، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف، ووكيل لجنة كلية علوم القران بطنطا، وذلك لحضور إحتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم، ومنح 4 رحلات عمرة وجوائز مالية لـ105 من أوائل المدارس.



ويحضر الإحتفالية، وأعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.