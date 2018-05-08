موسى مصطفى: أنا مُستهدف من أجل إسقاط الدولة (صور)

قال المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، والمرشح الرئاسي السابق، إن مصر تمر بمرحلة تحتاج إلى وعي من الشعب المصري، الذي يعلم حجم المؤامرات التي تُحاك له، مؤكدًا أن الشعب المصري لن يسمح بتقسيم الدولة، واصفًا ترشحه لرئاسة الجمهورية بـ"الواجب الوطني"، الذي قام به من أجل أن تبدأ مصر في مرحلة جديدة وقوية.





وأضاف خلال مؤتمر صحفي للحزب، اليوم، للرد على تشويه الجماعة الإرهابية له، أنه خاض انتخابات الرئاسة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو متأكد من فوزه، ورغم ذلك كل الشعب يعلم إنجازاته، متابعًا: تحولنا الآن إلى متكاتفين في هذه الإدارة والمرحلة المقبلة يجب أن تتكاتف أدورنا لكي تمر مصر لبر الأمان.





وأكد موسى أنه مُستهدف، من أجل أن نصل لمرحلة إسقاط الدولة المصرية ونشر الفتن والشائعات، مطالبًا الشعب المصري باستكمال الطريق، من أجل أن تتمكن مصر دوليًا ومحليًا.





ووجه رسالة لجماعة الإخوان المسلمين، قائلًا: دوري في المرحلة المقبلة كبير، ولا أحد سيستطيع أن يُرعبنا وسنتصدى لكل أعداء الوطن، لكل مواطن واجب عليه الالتزام به اتجاه مصر.





وبنهاية المؤتمر، قامت نقابة الفلاحين والمجلس المصري للقبائل العربية، بإهداء درع النقابة والمجلس للمهندس موسى مصطفى؛ تقديرًا لجهوده ودوره السياسي في المجتمع.



