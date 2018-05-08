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ضبط أدوية مخدرة ومهربة بمركز طبي غير مرخص ببني سويف (صور)

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 04:38 م
ضبط أدوية مخدرة ومهربة بمركز طبي غير مرخص ببني سويف (صور)
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احمد فتحى الدسوقي
 
بناء على تعليمات الأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير المرخصة ببنى سويف فقد تمكنت حملة مكبرة من إدارة الصيدالة بمديرية الصحة ومباحث التموين بمديرية الامن من ضبط مركز طبى شهير غير مرخص يقوم بالإتجار بالأدوية.

اسفرت الحملة التى أشرف عليها الدكتور عبد الناصر السعيطى وكيل وزارة الصحة وقادها العميد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين والدكتورة دعاء رمضان مدير ادارة الصيدالة بمديرية الصحة عن ضبط غرفة بالدور الثاني عشر بأحد الابراج السكانية يحتوى على أدوية تندرج ضمن الجدول الأول للمخدرات وهي (15) أمبول فنتانيل و(11) أمبول بيثيدين 100 مجم، و(2) أمبول بيثيدين 50 مجم و(4) أمبول نالوفين و(41) أمبول نالبيوفين أمبول و(5) كيتامين فيال مهرب من احدى الدول الاوربية.

كما تم ضبط أدوية تندرج ضمن الجدول الثاني للأدوية المؤثرة علي الحالة النفسية عبارة عن (62) أمبول دورميكم، عدد (201) أمبول ميدياثيتك بالإضافة الي ضبط مستحضرات أخري من الأدوية بإجمالي (5542) عبوة وتنوعت الأدوية لمجموعات علاجية مختلفة مثل الأدوية الخاصة بالتخدير والمضادات الحيوية من مجموعات مختلفة وعلاج ضغط الدم المرتفع ومضادات النزيف والتجلط وأخرى لوقف القيئ وعلاج الجهاز التنفسي ومجموعة متنوعة من المسكنات وخافض للحرارة وأدوية الكورتيزون وعلاج التشنجات والصرع وكالسيوم أمبولات وفيتامينات متعددة.

تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة رقم (6764) جنح بني سويف لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
ضبط أدوية مخدرة ومهربة بمركز طبي غير مرخص ببني سويف (صور)
ضبط أدوية مخدرة ومهربة بمركز طبي غير مرخص ببني سويف (صور)
ضبط أدوية مخدرة ومهربة بمركز طبي غير مرخص ببني سويف (صور)
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