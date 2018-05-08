السيسي يكشف ملفات النقاش مع نظيره الأوغندي



وأشار "السيسي"، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الأوغندي، اليوم الثلاثاء، إلى أنهم بحثوا فرص زيادة التعاون الاقتصادي مع أوغندا الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة ملف الإرهاب، ومدى خطورته على القارة الأفريقية.



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تباحث مع يوري موسفني الرئيس الأوغندي، حول ملف المياه، وتحقيق المصالح المشتركة لكافة دول حوض النيل، فضلا عن مناقشة ملف سد النهضة في ضوء احتياجات مصر لمياه نهر النيل.