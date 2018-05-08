ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

السيسي يكشف ملفات النقاش مع نظيره الأوغندي

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 04:38 م
السيسي يكشف ملفات النقاش مع نظيره الأوغندي
السيسي
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تباحث مع يوري موسفني الرئيس الأوغندي، حول ملف المياه، وتحقيق المصالح المشتركة لكافة دول حوض النيل، فضلا عن مناقشة ملف سد النهضة في ضوء احتياجات مصر لمياه نهر النيل.

وأشار "السيسي"، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الأوغندي، اليوم الثلاثاء، إلى أنهم بحثوا فرص زيادة التعاون الاقتصادي مع أوغندا الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة ملف الإرهاب، ومدى خطورته على القارة الأفريقية.
المزيد عن: موسفني مصر المؤتمر المشترك السيسي التوك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
بوريرام يونايتد - تايلاند
-
x
13:00
-
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
تيانجين جوانجيان - الصين
-
x
13:30
-
جوانجزو إيفرجراند - الصين
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
16:45
-
استقلال طهران - إيران
العين - الإمارات
-
x
18:10
-
الدحيل - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
القوة الجوية - العراق
-
x
17:00
-
العهد - لبنان
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الأسيوطي
كأس فرنسا
ليزيربيي
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/8/2018 5:00:04 PM