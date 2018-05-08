درة وساندي تشاركان "هنيدي" اختيار شعار مسلسل "أرض النفاق" (صور)

تفاعل عدد من الفنانين مع طلب الفنان محمد هنيدي باقتراح شعارات لمسلسله الرمضاني "أرض النفاق".





وجاء من بين المشاركين المطربة ساندي التي اقترحت شعار "واقفين على قدم وساق علشان أرض النفاق"، واقترحت الفنانة التونسية درة شعار "أرض النفاق مسلسل كل بيت من شبرا لبولاق".





مسلسل "أرض النفاق" يشارك فى بطولته كل من هنا شيحا، الإعلامى إبراهيم عيسى محمد محمود، دلال عبدالعزيز، هاجر الشرنوبى، محمد ثروت، محمود كمال، وهو إنتاج العدل جروب ومن إخراج ماندو العدل.