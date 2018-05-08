السيسي: هناك رغبة صادقة لدى مصر وأوغندا لتحسين العلاقات



وأشار "السيسي"، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الأوغندي، اليوم الثلاثاء، إلى أنه بحث مع الرئيس الأوغندي سبل التعاون بين البلدين، والتي شهدت زخمًا ملحوظًا في الأعوام الماضية، مؤكدًا أن هناك رغبة صادقة من البلدين في تحسين العلاقات.



رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالرئيس الأوغندي في مصر، مشيدًا بالدور الذي يقوم به يوري موسيفني، على تحسين العلاقات وتعميقها بين الدول الأفريقية.