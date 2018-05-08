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1.5 مليار جنيه إجمالي تداولات البورصة في ختام تعاملات اليوم

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 03:45 م
1.5 مليار جنيه إجمالي تداولات البورصة في ختام تعاملات اليوم
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عبدالرحمن العويسي
 
بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال ختام تعاملاتها اليوم الثلاثاء، نحو 1.512 مليار جنيه من خلال التداول على أسهم 183 شركة، حيث ارتفع 101 شركة، وانخفض 50، واستقر32، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 234.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ 28.6 ألف صفقة.          

واستحوذ التعامل على الأسهم داخل المقصورة على النصيب الأكبر من التداولات مسجلًا 1.502 مليار جنيه، في حين استحوذ المتعاملون الرئيسيون على 97.4 مليون جنيه، وبلغت قيمة التداول على الأسهم خارج المقصورة نحو 1.405 مليار جنيه.

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