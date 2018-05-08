ندى بسيوني تكشف تفاصيل مرض والدتها بالسرطان

كشفت الفنانة ندى بسيوني عن سبب غيابها عن الساحة الفنية لمدة تزيد عن 3 سنوات.





وأضافت خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المُذاع عبر فضائية "CBC" أن إصابة والدتها بالسرطان كانت السبب وراء ابتعادها عن الأعمال الفنية وأنها تفرغت لمراعاتها لمدة 3 سنوات حتى توفاها الله.





وأوضحت بسيوني أنها ستعود للتمثيل من خلال مسلسل جديد وفيلم سينمائي بعنوان "حارة العطارين"، وتقدم فيه دور فتاة بلدي من منطقة بحري بالإسكندرية.



