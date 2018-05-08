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ندى بسيوني تكشف تفاصيل مرض والدتها بالسرطان

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 03:32 م
ندى بسيوني تكشف تفاصيل مرض والدتها بالسرطان
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الفجر الفني
 
كشفت الفنانة ندى بسيوني عن سبب غيابها عن الساحة الفنية لمدة تزيد عن 3 سنوات.

وأضافت خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المُذاع عبر فضائية "CBC" أن إصابة والدتها بالسرطان كانت السبب وراء ابتعادها عن الأعمال الفنية وأنها تفرغت لمراعاتها لمدة 3 سنوات حتى توفاها الله.

وأوضحت بسيوني أنها ستعود للتمثيل من خلال مسلسل جديد وفيلم سينمائي بعنوان "حارة العطارين"، وتقدم فيه دور فتاة بلدي من منطقة بحري بالإسكندرية.

المزيد عن: ندى بسيوني مرض والدة ندى بسيوني مرض السرطان الفنانة ندى بسيوني
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