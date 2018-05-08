جماهير الاتحاد تنتظر 3 فوائد من التتويج بلقب الكأس

تُمنِّي جماهير الاتحاد نفسها بالفوز على الفيصلي والحصول على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين السبت المقبل؛ بهدف تحقيق عدة فوائد.

أولى المزايا التي تسعى الجماهير إلى الحصول عليها، هو أن يكون في حوزة فريقها لقب؛ ما يعني عدم فشل الموسم الذي لم يؤد فيه الاتحاد الأداء المُرضِي في الدوري؛ حيث توج الهلال باللقب وحل الأهلي ثانيًا.

كما تأمل الجماهير أن تفوز بلقب الكأس لينافس الاتحاد نظيره الأهلي على لقب كأس الهيئة العامة للرياضة، الذي كان يحمل سابقًا اسم "كأس السوبر".

ويعني الفوز بالكأس أيضًا انتعاش خزينة "العميد" للمساهمة في التعاقد مع لاعبين محترفين يدعمون صفوفه في الموسم الجديد.

ويلتقي الاتحاد والفيصلي في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك سلمان في المجمعة.