87.4 مليون جنيه مشتريات العرب في البورصة خلال تعاملات اليوم



استحوذ المستثمرون المصريون على نسبة 70.88% من إجمالي تداولات البورصة خلال ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وبلغت مبيعاتهم 1.072 مليار جنيه مقابل مشتريات بلغت, 1.057 مليار جنيه بصافي بيع بلغ 14.7 مليون جنيه.



واستحوذ المستثمرون العرب على نسبة 12.15% من اجمالى تداولات جلسة وبلغت مبيعاتهم 138.9 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 26.3 مليون جنيه بصافي شراء 87.4 مليون جنيه.



بينما استحوذ المستثمرون "الأجانب "على نسبة 16.97% من إجمالي التداولات و بلغت مبيعاتهم 291.3 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 218.6 مليون جنيه بصافي بيع 72.6 مليون جنيه.



