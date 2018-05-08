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ارتفاع بورصة النيل بنهاية تعاملات اليوم

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 03:22 م
ارتفاع بورصة النيل بنهاية تعاملات اليوم
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عبدالرحمن العويسى
 
سجل مؤشر بورصة النيل صعود لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم "الثلاثاء"، حيث قفز بنسبة .0.30% مغلقًا عند مستوى 469.63 نقطة.

وجرت التداولات على 17 ورقة مالية فيما استقرت أسعار 12 ورقات دون تغير حين انخفض 3 ورقات بينما ارتفعت ورقتان، وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 1.313 ألف جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 1.187 ألف سهم من خلال تنفيذ عدد 165 عملية.    

وعلى صعيد الأسهم التى تراجعت سهم "الدولية للأسمدة والكيماويات " بنسبة 3.10%، تلاه " الدولية للصناعات الطبية ايكمي " بنسبة 1.06% ،" جينيال تورز " بنسبة 1.84%.

حيث ارتفع سهم "المصرية لنظم التعليم الحديثة " بنسبة 0.63%، "يونيفرت للصناعات الغذائية " بنسبة 3.41%.

وعلى صعيد الأسهم التى لم تتغير سهم "المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة"، تلاه سهم "(مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون ، تلاه " بى اى جى للتجارة والاستثمار" تلاه سهم "المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات "، تلاه سهم " الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراط المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية"،"مصر جنوب افريقيا للاتصالات "،"فرتيكا للصناعة و التجارة"، تلاه "اراب للتنمية والاستثمار العقاري"، تلاه سهم " أم بي للهندسةM.B "، "الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار"،"الصخور العربية للصناعات البلاستيكية".

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