محلل يمني يؤكد: الجزيرة وتوكل كرمان وراء ما يحدث في سقطرى





فضح المحلل اليمني، هاني مسهور، الدور القطري في "سقطرى" اليمنية، لشق الصف بين المملكة السعودية والإمارات، ولمساندة المشروع الإيراني في صنعاء، مشيرا إلى أن المظاهرات المناهضة للتحالف العربي في تعز، دليل واضح على التورط القطري، الذي يستخدم مجموعات الإخوان اليمنيين لمحاولة إحداث بلبلة في ظل تقدم التحالف.





وقال مسهور لبرنامج "ياهلا"، إن ما يحدث بـ"سقطرى" تقف خلفه قناة الجزيرة القطرية، والكاتبة اليمنية توكل كرمان، والجناح المتشدد بحركة الإخوان اليمنيين، ومجموعة تركيا، مُعربًا عن قلقه من صعود الإخوان بالمحافظات، خاصة تعز.





وأوضح أنه من الضروري أن يعي إخوان اليمن، أن التحالف العربي لن يُسقط جماعات الحوثيين الإرهابية، من أجل أن يسلم اليمن للإخوان، مؤكدا أن كل محاولاتهم، لشق الصف بين السعودية والإماراتية، عن طريق الاشاعات، رهان خاطئ واستمراره حمق وغباء.



