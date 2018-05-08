الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة تعتذر من المواطنين و تتوعد بفتح تحقيق في أسباب تعطيل بعض السفرات‎

أصدرت الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة اليوم الثلاثاء 8 ماي 2018، بلاغا أعلنت فيه أنه "على إثر التّعطيل الحاصل في بعض سفرات قطارات الأحواز الجنوبية لتونس العاصمة منذ يوم أمس الإثنين 07 ماي 2018 تقدّم الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة إعتذارها لكافة الحرفاء و تعلمهم أنّها فتحت تحقيقا لتحديد أسباب هذا التّعطيل.





وحرصا منها على سلامة المسافرين و مراعاة مصالحهم و ضمانا لحسن سير القطارات دون تأخير، مع تنديدها بالعنف الذي طال بعض أعوانها، تدعو الشركة جميع الأطراف إلى عدم تعطيل سير المرفق العام و إحترام الغلق الآلي للأبواب و تؤكّد على أنّها ستتّخذ الإجراءات القانونية ضدّ كل من يثبت تورّطه في تعمّد تعطيل السفرات و السير العادي لحركة القطارات".



