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الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة تعتذر من المواطنين و تتوعد بفتح تحقيق في أسباب تعطيل بعض السفرات‎

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 03:30 م
الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة تعتذر من المواطنين و تتوعد بفتح تحقيق في أسباب تعطيل بعض السفرات‎
أرشيفية
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مروى الجلاصي
 
أصدرت الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة اليوم الثلاثاء 8 ماي 2018، بلاغا أعلنت فيه أنه "على إثر التّعطيل الحاصل في بعض سفرات قطارات الأحواز الجنوبية لتونس العاصمة منذ يوم أمس الإثنين 07 ماي 2018 تقدّم الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة إعتذارها لكافة الحرفاء و تعلمهم أنّها فتحت تحقيقا لتحديد أسباب هذا التّعطيل. 

وحرصا منها على سلامة المسافرين و مراعاة مصالحهم و ضمانا لحسن سير القطارات دون تأخير، مع تنديدها بالعنف الذي طال بعض أعوانها، تدعو الشركة جميع الأطراف إلى عدم تعطيل سير المرفق العام و إحترام الغلق الآلي للأبواب و تؤكّد على أنّها ستتّخذ الإجراءات القانونية ضدّ كل من يثبت تورّطه في تعمّد تعطيل السفرات و السير العادي لحركة القطارات".

و يذكر أنه يوم الخميس الفارط، كان قد جد حادث على مستوى قنطرة سيدي رزيق مقرين التابعة لولاية بنعروس، حيث تمثل في إصطدام بين قطارين لنقل المسافرين بالأحواز الجنوبية للعاصمة، حيث خلف قتيلا و 60 جريحا. 
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