جامعة الملك فهد تحدد موعد استقبال طلبات القبول

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ في استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل (1439-1440هـ)، ابتداءً من يوم الخميس (16 رمضان 1439هـ) حتى يوم الأربعاء (22 رمضان 1439هـ).

وأضافت الجامعة، في بيان لها، أنه سيتم إعلان نتائج القبول يوم الخميس 14 شوال 1439هـ. وحددت الفترة من الخميس 14 شوال 1439هـ إلى الاثنين 18 شوال 1439هـ لرفع المستندات واستكمال البيانات لتأكيد الالتحاق بالجامعة.

وأكدت الجامعة أن جميع التواريخ الهجرية المعتمدة حسب تقويم أم القرى، وأن تقديم الطلبات يتم إلكترونيًّا.