مرسوم بوتين حول تنمية روسيا سيكون برنامج عمل للحكومة الجديدة

أعلن الكرملين أن مرسوم الرئيس فلاديمير بوتين حول "الأهداف الوطنية والمهام الاستراتيجية لتنمية الاتحاد الروسي حتى عام 2024" سيكون برنامج عمل للحكومة الجديدة برئاسة دميتري مدفيديف.





وأعلن دميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئيس الروسي: "جرى التوقيع على مرسوم إطاري في مايو، لقد تمت صياغته على أساس تلك المهام التي جاءت في رسالة الرئيس للبرلمان. الوثيقة ضخمة، يجب تحليلها، لأنه على أساسها، ستتم صياغة برنامج عمل الحكومة الجديدة". وفق "روسيا اليوم"





وكشف بيسكوف أن الرئيس بوتين سيتوجه اليوم إلى مجلس الدوما (مجلس النواب) لإلقاء كلمة أمام الاجتماع العام للدوما. ولتقديم مدفيديف كمرشح لمنصب رئيس الوزراء.





وقال سيكون هناك أيضا خطاب لدميتري مدفيديف في الدوما، وسيرد على أسئلة واستفسارات قادة الكتل النيابية بعد أن يلقوا كلماتهم ويطرحوا استفساراتهم، ولا يمكن استبعاد أن تكون هناك كلمات نهائية من جانب بوتين ومدفيديف.





وذكر بيسكوف أن بوتين سيستقبل في المساء الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش الذي يقوم حاليا بزيارة عمل لروسيا ويجري محادثات معه بقوام غير موّسع خلال عشاء عمل.



