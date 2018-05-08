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محمود محي الدين: منطقة قناة السويس تحظى بجاذبية استثمارية كبيرة

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 03:28 م
محمود محي الدين: منطقة قناة السويس تحظى بجاذبية استثمارية كبيرة
الدكتور محمود محي الدين
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إن منطقة قناة السويس تحظى بجاذبية كبيرة من قبل المستثمريين الدوليين.

وأشار "محي الدين"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الثلاثاء، إلى أن سيناء ستشهد تنمية هى أيضًا من خلال تطوير منطقة قناة السويس، مضيفًا أن الدولة أنفقت بشكل كبير في مشروعات البنية الأساسية، مشددًا على ضرورة عقد مشاركات مع القطاع الخاص.
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