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تركي آل الشيخ: نعتز برعاية خادم الحرمين لمباراة الاتحاد والفيصلي

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 03:20 م
تركي آل الشيخ: نعتز برعاية خادم الحرمين لمباراة الاتحاد والفيصلي
تركي آل الشيخ
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الفجر الرياضي
 
كشف تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية عن حضور خادم الحرمين الشريفين لمباراة اتحاد جدة والفيصلي المحترف به صالح جمعة.

وكتب تركي عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" : "بكل فخر واعتزاز، يتشرف أبناء الوطن برعاية سيدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المباراة النهائية على كأسه الغالية حفظه الله".

وأوضح تركي آل الشيخ أن المباراة ستكون بين فريقى الاتحاد والفيصلي يوم السبت المقبل 12 مايو فى استاد الجوهرة بجدة.

تركي آل الشيخ: نعتز برعاية خادم الحرمين لمباراة الاتحاد والفيصلي
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