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"تريزيجيه" على رأس تشكيلة فريق الأسبوع بالدوري التركي

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 03:24 م
تريزيجيه على رأس تشكيلة فريق الأسبوع بالدوري التركي
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الفجر الرياضي
 

تواجد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي على رأس التشكيلة المثالية للدور التركي هذا الأسبوع.


وأعلن موقع  "هو سكورد" المتخصص في إحصائيات اللاعبين والأندية على المستوى العالمي، عن تشكيلة الأسبوع المثالية، من الدوري التركي.

  

وكان تريزيجيه قد قدم مستوى مميز مع فريقه قاسم باشا التركي، وقاده للفوز على طرابزون سبور التركي بنتيجة 5-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الـ32 من بطولة الدوري التركي.

 

 

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