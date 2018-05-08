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لينو يبتعد عن نابولي.. وباتريسيو يقترب

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 03:22 م
لينو يبتعد عن نابولي.. وباتريسيو يقترب
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الفجر الرياضي
 

أكد وكيل أعمال لينو حارس مرمي فريق ليفركوزن الألماني على إنه لن ينضم لصفوف فريق نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


ذكر موقع فوتبول إيطاليا أن رئيس نابولي دي لورينتس أكد تعاقده مع حارس مرمي جديد خلال الفترة القادمة لخلافة الإسباني بيبي رينا.


واشار الموقع إلي أن إدارة نابولي سوف تتجه للتعاقد مع البرتغالي روي باتريسيو حارس مرمي فري سبورتينج لشبونة ليعوض رينا الذي اقترب من الانتقال لميلان بشكل رسمي.

 


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