محافظ بني سويف خلال زيارته لمؤسسة "سيكم": خطوات عملية لتطبيق نموذج التنمية المستدامة" (صور)

زار المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف مكونات ومنشأت مؤسسة سيكم للتنمية، التي تبعد حوالي 60 كيلو مترًا شمال شرق القاهرة، بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وذلك للوقوف على تجربة المؤسسة الرائدة في مجال التنمية المستدامة والزراعة الحيوية ولبحث سبل الاستفادة منها في تنفيذ أجندة المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف والتي تعتمد على محددات وركائز التنمية الشاملة مثل مشروع المدينة الزراعية الصناعية لإنتاج الدواء من النباتات الطبية والعطرية الذي يجري تنفيذ خطواته الأولى على مساحة 2200 فدان ضمن المساحة المستهدفة للمشروع والتي تبلغ مساحته 70 الف فدان تقريبا بالظهير الصحراوي شرق النيل بمركزي ببا والفشن.



وجاءت هذه الزيارة ضمن اجراءات تفعيل التعاون بين بني سويف والمؤسسة والتي بدأت بزيارة وفد من سيكم منذ أيام للمحافظة، حيث استقبل محافظ بني سويف بالمزرعة: اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والمهندس حلمي أبو العيش رئيس مجلس إدارة مؤسسة سيكام للتنمية، من بني سويف كل من المهندس مصطفى راشد مدير عام مديرية الزراعة، والأستاذة نهى محمد مدير عام التعاون الدولي بالمحافظة، والدكتور سامح فكري عميد معهد النباتات الطبية والعطرية بجامعة بني سويف، والدكتور ياسر على حافظ رئيس قسم بحوث النباتات الطبية والعطرية في محطة بحوث سدس.



وتجول بقطاعات المؤسسة، حيث تفقد القطاع الزراعي على مساحة 400 فدان، والذي يشمل العديد من انواع الزراعات بداية بأشجار الجازورين، مرورا بالنباتات الطبية ونباتات وحقل تجارب يحتوى على أكثر من 350 نوعا، وذلك على مساحة 250 فدان، الزينة بأشجار الفواكه والخضروات، والتي تم زراعاتها وتربيتها على أسلوب الزراعة الحيوية، حيث لم يتم استخدام أي نوع من الأسمدة الكيميائية طوال مراحل نشأة النبات، فضلا عن عدم استعمال أي نوع من المبيدات لوقاية النباتات من الأمراض.



كما تجول ومرافقوه داخل منشآت المزرعة من مبان وملحقات انشائية والتي اتسمت بالإبداع في تصميمها، فهي مباني تجمع بين الحداثة والأصالة والابتكار، وفي نسق متميز ومخططة بشكل لا يدع مجال لعشوائية مستقبلا، فكل عنصر من مكونات المكان أهميته ووظيفته، وكل هذه الجزئيات تتوافق مع محددات التنمية المستدامة.



وتضم المزرعة إلى جانب وحدات الزراعة، القطاع الصناعي والذي يضم وحدات تصنيع وإنتاجي أخرى في صورة عدد من الشركات والمصانع، ترتبط بتحويل المنتج الزراعي الخام إلى منتج قابل للاستهلاك أو التصدير أو التصنيع الدوائي. وبالإضافة إلى هذه الوحدات الاقتصادية، توجد وحدات ثقافية واجتماعية، حيث توجد منظومة للتعليم من الحضانة إلى المستوى الثانوي، إلى جانب مراكز تأهيل المتسربين من التعليم وذوي الاحتياجات الخاصة. ومركز طبي للعاملين، ولأعضاء المجتمع المحلي المحيط.



وزار المشروعات التنموية والاجتماعية التي تخدم المنطقة وأهداف المؤسسة نحو التنمية المستدامة،والذي يضم العديد من المنشآت التعليمية والخدمية (بريد، اسعاف، سنترال، مدارس فنية منها مدرسة لذوي الإعاقة، جامعة.. )، حيث تم تفقد كليات وأقسام جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، والتي أقامتها مؤسسة سيكم للتنمية للدفع بمجال البحث العلمي في مجالات الزراعات والنباتات الطبية والعطرية وتخريج كوادر علمية وبحثية تخدم مجالات التنمية المستدامة، حيث تضم كليات الهندسة، والاقتصاد ودراسات الأعمال، كلية الصيدلة وتكنولوجيا الدواء وتحتوي على تجهيزات تساعد على البحث العلمي والتدريب العملي حسب أحدث الأنظمة والمعايير.



وأشاد محافظ بني سويف بما عاينه بمنظومة العمل ومكوناتها المتكاملة، والتي تعتبر بالفعل نموذجا رائدا وتجربة لها ثقلها العملي والعلمي في مجال التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن النسق العام والمحدادات والمعايير التي تمت مراعاتها يعد شاهدا قويا على ريادة هذا العمل المتكامل، مؤكدا سعي بني سويف على تبني تطبيق هذا النموذج بشكل أشمل وأكبر من حيث المساحات والمستهدف لتمتد عوائده المتنوعة إلى كل المجتمع السويفي انطلاقا إلى دعم اقتصادنا القومي وأن هذا المشروع رقما هاما في خطة الدولة التنموية وفقا لرؤية مصر 2030 التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعمل الحكومة على تنفيذها.



واجتمع المحافظ بمسؤولي وكوادر المؤسسة بالإضافة إلى فريق العمل المختص من بني سويف، وذلك لبحث الخطوات العملية القادمة لتفعيل سبل التعاون الممكنة من خلال تنفيذ حزمة من الأجراءات والمشروعات والمساهمة البحثية والعلمية والخبرات العملية في تنفيذ أكبر مشروع تنموي على مساحة 69 الف فدان بدائرة بني سويف والذي وافقت عليه الحكومة وتشارك في تنفيذه مجموعة وزارية في مقدمتهم وزارة الانتاج الحربي، حيث يستهدف المشروع الوصول لانتاج الدواء من النباتات الطبية والعطرية وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل،وأعلى سلسلة قيمة مضافة، وتحقيق نقلة تنموية مجتمعية شاملة وفقا لمحددات التنمية المستدامة.



وتم الاتفاق على عدد من الاجراءات العملية لتفعيل تعاون بين محافظة بني سويف والمؤسسة للبدء الفعلي في تنفيذ خطوات عملية في مجالات الدعم الممكنة وفي مجال تبادل الخبرات بين مجموعة العمل من المحافظة والمؤسسة ضمن فريق عمل مختص يضم أعضاء من الجانبين بهدف المضي قدما في تنفيذ مشروع تصنيع النباتات الطبية والعطرية ومجالات التصنيع الزراعي الغذائي.