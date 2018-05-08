"الغد" ينظم مؤتمره الوطني الأول ضد الإرهاب (صور)

نظم حزب الغد، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر الحزب؛ وذلك لإعلان رفضه تشويه جماعة الإخوان الإرهابية لرئيس الحزب والمرشح الرئاسي السابق موسى مصطفى موسى.





وأكد الحزب أنه يرفض هذا التشويه، مع النقابة العامة للفلاحين، والمجلس المصري للقبائل العربية، وأعلن إدانته للحملة التي يقودها الإخوان ضد الحزب ورئيسه، معتبرين ذلك طعنًا في القادة السياسية بمصر.





وأكد الحزب أن جماعة الإخوان المسلمين، قامت بتشويه المهندس موسى مصطفى موسى على المواقع الإلكترونية التابعة لهم ومواقع التواصل الاجتماعي.





جاء المؤتمر بحضور المهندس موسى مصطفى موسى، وعادل عصمت المسؤول السياسي للحزب، وللمجلس المصري للقبائل العربية، وبحضور أعضاء المجلس والحزب.



