طهران تشيد بانتصار حزب الله الانتخابي وتعتبره انتصارا على أمريكا وإسرائيل

اعتبر رئيس مجلس الشوري الإيراني، علي لاريجاني، أن الشعب اللبناني "الرشيد" أدلى بصوته في صناديق الاقتراع ليهتف بأعلى صوته: "لا للولايات المتحدة، ولا للصهاينة".





وقدم لاريجاني خلال كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء في الاجتماع المفتوح لمجلس الشوري الإسلامي (البرلمان) بمناسبة انتصار حزب الله لبنان في الانتخابات النيابية اللبانية التي ظهرت نتائجها غير الرسمية أمس الاثنين، قدم التهاني لحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، ولميشال عون رئيس الجمهورية ولنبيه بري رئيس البرلمان اللبناني.

وأضاف لاريجاني في كلمته: رغم جميع محاولات التشويش والممارسات التشويهية والأموال القذرة التي سالت من جانب الولايات المتحدة والصهاينة وأذنابهما في المنطقة، إلا أن الشعب اللبناني الرشيد أدلى بصوته في صناديق الاقتراع هاتفا ضمنيا بعبارة "لا لأمريكا ولا للصهاينة".





وأفاد رئيس مجلس الشوري الإسلامي بأن على ترامب أن يفهم طبيعة ردود فعل شعوب المنطقة حيال الضغط العسكري والسياسي الموجه ضدها، وليعلم بأن هذه الشعوب المظلومة تعرف تماما كيف تواجه غطرسته.

وقال لاريجاني: لدينا اليوم تياران هامان في المنطقة، الأول منهما تيار رجعي متخلف يستند إلى ديكتاتوريات وتابع إلى الولايات المتحدة، والثاني هو التيار المنادي بالديمقراطية الذي سمعنا رسالته التي وجهها عبر صناديق الاقتراع اللبنانية وعبر انتخابات المجالس البلدية التونسية، وإن شاء الله الانتخابات في العراق أيضاً".

وخاطب لاريجاني رئيس الولايات المتحدة قائلا: "يا ترامب، ها قد لاحظت بنفسك نتائج الأعمال الأمنية الأمريكية الصهيونية الرذيلة والقذرة التي دعمت الإرهابيين خلال السنوات الماضية، ويجب عليك ألا تشك بأن عدم التزامك بالتعهدات النووية سيعود عليك بنفس النتائج".





من جانبه، أشاد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي بـ"انتصار حزب الله "وحلفائه في الانتخابات النيابية الأخيرة بلبنان، وفق ما أورد موقع التلفزيون الرسمي الإيراني.





واعتبر ولايتي أن "هذا الانتصار وتصويت الشعب اللبناني للائحة المقاومة... ناتج عن تأثير السياسات اللبنانية الراهنة في الحفاظ على استقلال ودعم سوريا أمام الإرهابيين"، وفق الموقع.





وقال ولايتي إن "الفوز في الانتخابات جاء استكمالا للانتصارات العسكرية اللبنانية بقيادة حزب الله في مواجهة الكيان الصهيوني".



