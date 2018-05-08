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الجمعة.. انقطاع الكهرباء عن 7 مناطق بالأقصر

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 03:18 م
الجمعة.. انقطاع الكهرباء عن 7 مناطق بالأقصر
كهرباء - صورة أرشيفية
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طاهر الحساني
 
أعلنت قطاع توزيع الكهرباء بمحافظة الأقصر، انقطاع التيار الكهربي عن القرى التابعة لمركز أرمنت، الجمعة المقبل، للقيام بأعمال صيانة.

وأوضح المهندس حجاج عبده، رئيس قطاع توزيع الكهرباء بالأقصر، أنه سيتم فصل محطة محولات أرمنت الجديدة 66 11، بدءً من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بعد إن قام المختصين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتنسيق مع العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، للقيام بأعمال الصيانة الضرورية.

وأشار إلى أنه يترتب على فصل محطة محولات أرمنت، فصل التغذية الكهربائية عن منطقة المريس البلد ونجوعها بالكامل، ومنطقة أرمنت الحيط ونجوعها بالكامل، ومنطقة أرمنت الوابورات ونجوعها بالكامل، ومنطقة المراعزة وتوابعها بالكامل، ومنطقة نجع دنقل وتوابعها بالكامل، وقرى الرزيقات بحرى والرياينة وحاجر الرياينة.

وتهيب الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة بالفصل، التفضل باتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ساعات الفصل.
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