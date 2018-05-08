طالبة بجامعة حلوان تستغيث بعد ضربها داخل الحرم الجامعي





استغاثت الطالبة أمنية خليل، الطالبة بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان، برئيس الجامعة ومدير الأمن؛ لاسترجاع حقها بعد تعرضها للضرب داخل الحرم الجامعي بعين حلوان من قبل أحد الطلاب بعد أن صفعها على وجهها.





وروت الطالبة تفاصيل الاعتداء عليها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة: "أول مرة يحصلي موقف بالشكل أنا في جامعة حلوان كلية آداب إعلام خلصت امتحاني وروحت أنا وصحابي عشان نأكل عادي جدا كنا بنتين بس مكنش معانا ولاد، وعشان أنا بنت فالطبيعي إني أتعاكس وأسكت واتعكست وسكت طبعا ومحصلش أي حاجة عديت، والولد اللي عاكسني، بصّلي وفضل يتكلم، حسيته عبيط سكت راح اتكلم تاني بيقولي أنتِ زعلانة ليه.. يعني المفروض أفرح بكلامه".





وتابعت: "روحت قلت له هو أنت مجنون قال لي لا مش مجنون وراح شدني من الجاكت قلت له لا ده جنان ومتمدش إيدك أنت إيه الجنان ده.. راح قال لي لا تحبي أوريكِ الجنان وراح مديني بضهر إيده على عنيا، عنيا ورمت جدا ومع العلم أن المكان كان مليان ولاد ولا ولد فكر يقوم يقول دي بنت بتضرب وإحنا قاعدين".





وأضافت: "الأمن جه خدني وخلاني أعمل مذكرة فيه وعملت محضرا في الجامعة، وأمن الجامعة وكل الناس إللى قعدت معاهم اتضايقوا جدا واتصدموا أن بنت يتعمل فيها كده من ولد في الجامعة".



