وصول وزير الرياضة لحضور نهائي دوري مراكز الشباب (صور)

وصل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة إلى المدينة الرياضية ببورسعيد لحضور نهائي دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.









بدأت منذ قليل مباراة نهائي دوري مراكز الشباب لكرة القدم الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة للعام الخامس على التوالي.









وتجمع المباراة النهائية كل من مركز شباب العمراوي من محافظة الإسكندرية وفريق مركز شباب الزهراء من محافظة الأقصر، وتقام المباراة على ملعب كرة القدم القانوني بالمدينة الرياضية ببورسعيد في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.





ومن المقرر أن يحضر المباراة عدد من السادة المحافظين والرياضيين وقيادات الوزارة.





وكان مركز شباب زهراء الأقصر قد فاز علي نظيره مركز شباب الميدان من محافظة شمال سيناء في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي لدوري مراكز الشباب، وفي المباراة الثانية بنصف نهائي الدوري تغلب فريق مركز شباب عمراوي الإسكندرية على منافسه مركز شباب تلا عن محافظة الفيوم ليتأهل لنهائي الدوري، وأقيمت المباراتان على استاد الإسكندرية.





