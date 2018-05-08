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أنباء عن وصول عسكريين أتراك إلى ضواحي حلب تمهيدا لإقامة نقطة مراقبة جديدة

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 03:12 م
أنباء عن وصول عسكريين أتراك إلى ضواحي حلب تمهيدا لإقامة نقطة مراقبة جديدة
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الفجر
 
أفاد نشطاء سوريون بأن وفد استطلاع تركيا زار أمس منطقة الراشدين غربي مدينة حلب، تمهيدا لإقامة نقطة مراقبة جديدة هناك.

وكما جاء في شبكة "روسيا اليوم"، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من قبل السلطات التركية على هذه الأنباء.

وجاءت هذه الزيارة بعد شهر من إقامة أنقرة أول نقطة مراقبة لها في محافظة حماة بمنطقة مورك، ضمن إطار اتفاق خفض التوتر في سوريا، الذي تم التوصل إليه في مفاوضات أستانا تحت رعاية تركيا وروسيا وإيران.

وسبقت إنشاء هذه النقطة أيضا جولة استطلاعية نفذها العسكريون الأتراك تحت حماية مسلحي تنظيم "فيلق الشام"، وذلك بعد إنشاء نقاط مراقبة مماثلة في محافظتي إدلب وحلب.

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